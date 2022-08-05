Италия, 5 августа, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Eni приобрела плавучий терминал по сжижению природного газа, сообщили в компании 5 августа.

Италия

Терминал мощностью 1 млрд кубометров СПГ в год планируется использовать на проекте компании в Конго.

Предполагается, что терминал начнут использовать в 2023 году.

Ранее власти Италии анонсировали программу ускоренного сокращения «зависимости» от российского газа. Доля газа из России в объеме потребления уже снижена с 40% до 25%.