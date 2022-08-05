Приштина, , 21:48 — REGNUM Косовское управление тюрем 4 августа получило в дар от посольства США в Приштине электронные табло, камеры наблюдения, мониторы и программное оборудование для хранение данных.

В тюрьме Pixabay.com

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, акт о приеме подписал заместитель руководителя исправительных заведений Сами Гаши и глава бюро по международным вопросам, связанным с наркотрафиком и верховенством права в Косово Шон Ваддрупс.

Новое оборудование должно повысить уровень безопасности в косовских тюрьмах и улучшить быт работников исправительных заведений.

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