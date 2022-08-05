Приштина, Сербия, 5 августа, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Косовское управление тюрем 4 августа получило в дар от посольства США в Приштине электронные табло, камеры наблюдения, мониторы и программное оборудование для хранения данных.

Pixabay.com В тюрьме

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, акт о приеме подписал заместитель руководителя исправительных заведений Сами Гаши и глава бюро по международным вопросам, связанным с наркотрафиком и верховенством права в Косово Шон Ваддрупс.

Новое оборудование должно повысить уровень безопасности в косовских тюрьмах и улучшить быт работников исправительных заведений.