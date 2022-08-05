Мюнхен, Германия, , 21:28 — REGNUM 30-летний фланговый нападающий «Баварии» и сборной Сенегала по футболу Садио Мане, перешедший в мюнхенский клуб в текущее летнее трансферное окно, является самым высокооплачиваемым игроком клуба. Об этом 5 августа сообщило немецкое издание Bild.

Садио Мане Екатерина Лаут

По информации источника, зарплата сенегальца составляет 22 миллиона евро в год. Следом идут голкипер сборной Германии Мануэль Нойер (21 миллион евро) и нападающий Томас Мюллер (20,5 миллиона евро в год).

Садио Мане перешел в «Баварию» 1 июля 2022 года из «Ливерпуля» за 32 миллиона евро. Контракт сенегальского нападающего с клубом рассчитан на три года до конца сезона 2024/25.

В прошедшем сезоне Садио Мане принял участие в 34 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился 16 забитыми мячами и двумя результативными передачами.