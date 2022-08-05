Павлово, Нижегородская область, 5 августа, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Фонд развития промышленности России одобрил предоставление Павловскому автобусному заводу льготного кредита в размере 470 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Https://vk.com/pavlovoscalemodelcar Новый автобус «ПАЗ»

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Эти деньги предприятие намерено потратить на то, чтобы наладить выпуск автобусов нового поколения — линейки «CITYMAX-9», которая представляет собой низкопольные автобусы размерностью от 9 до 19 метров и вместимостью от 70 до 200 пассажиров.

Сначала нижегородский завод начнёт выпускать дизельные версии автобусов, оснащённые российским двигателем ЯМЗ-534 и автоматической коробкой передач, а затем планирует расширить модельный ряд за счёт установки газовых и электрических моторов.

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