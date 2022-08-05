Лондон, 5 августа, 2022, 21:22 — ИА Регнум. 5 августа в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» «Кристал Пэлас» в первом матче первого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 встретится с «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Александр Зинченко

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Адам Нунн. Резервный арбитр — Питер Бенкс.

Стартовые составы команд:

«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Тайрик Митчелл, Марк Гэи, Йоаким Андерсен, Натаниэль Клайн, Шейк Дукуре, Джефри Шлупп, Уилфрид Заа, Джордан Айю, Эберечи Эзе, Одсонн Эдуар.

«Арсенал»: Эрон Рэмздейл, Вильям Салиба, Габриэл, Бен Уайт, Александр Зинченко, Томас Парти, Гранит Джака, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли, Габриэль Жезус.

25-летний полузащитник сборной Украины Александр Зинченко перешел в «Арсенал» 22 июля 2022 года из «Манчестер Сити» за 35 миллионов евро. Соглашение футболиста с «канонирами» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.