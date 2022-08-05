Тбилиси, 6 августа, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила парламенту альтернативных кандидатов на пост председателя Центральной избирательной комиссии страны, сообщает 5 августа грузинский телеканл «Формула».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Зурабишвили предложила кандидатуры Тамары Алпаидзе и Реваза Эгадзе. Кроме того, глава государства представила Кристину Каджая и Левана Исакадзе в качестве кандидатов в члены ЦИК.

Следует отметить, что президент не выдвинула кандидатуры нынешнего главы ЦИК Георгия Каландаришвили.

Что касается должности должности ещё одного члена ЦИК, то в результате открытого конкурса президент Зурабишвили не смогла отобрать никаких кандидатов.

Поэтому, согласно законодательству, указом президента Грузии от 5 августа объявляется повторный конкурс по отбору кандидатов на одну должность члена ЦИК и создается конкурсная комиссия.

Напомним, что в соответствии с законами Грузии выборы председателя и членов ЦИК являются альтернативными, то есть, на одну должность должны выдвигаться несколько кандидатов. Эти альтернативные кандидатуры президенту предлагает специально создаваемая конкурсная комиссия, а президент, в случае одобрения, ставит их на голосование в парламенте.