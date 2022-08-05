Москва, , 21:47 — REGNUM Запорожская АЭС и город Энергодар в Запорожской области украинские боевики обстреляли массированно с применением тяжёлой артиллерии, сообщили 5 августа в Минобороны РФ. Обстрелы зафиксированы в 16:20 и в 17:24 мск.

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Украинские боевики, отмечают в ведомстве, осуществили «три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар», причём «в общей сложности было выпущено двадцать 152-мм снарядов».

В Минобороны РФ добавили, что обстрелы — дело рук одного из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ. Удары наносились с огневых позиций в районе посёлка Марганец с берега Кременчугского водохранилища.

Обстрел Энергодара привёл к тому, что часть города осталась без воды и электричества.

На Запорожской АЭС «обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4». Повреждение получил и водородопровод, и в результате на водородной станции произошло факельное возгорание водорода. Пожар удалось потушить.

В Минобороны РФ указали на то, что снаряды лишь по счастливой случайности не задели находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию.

Если бы получилось иначе, на АЭС начался бы более крупный пожар, а в итоге могла произойти «радиационная авария на самой большой в Европе атомной электростанции».

«Особый цинизм данной провокации киевского режима придает то, что она осуществлена во время проведения в Нью-Йорке, под эгидой ООН, международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия», — говорится в заявлении.

Москва призывает международные организации жёстко осудить преступные действия режима президента Украины Владимира Зеленского, «осуществляющего акты ядерного терроризма». Именно он несёт ответственность за ЧП на Запорожской АЭС.

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