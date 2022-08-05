Москва, 5 августа, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Главный тренер московского ЦСКА рассказал о функционале 27-летнего сербского новичка команды Саши Зделара.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стадион ЦСКА

«Это шестерка. Хороший отбор, надежная и дисциплинированная игра в оборонительных действиях. Он всегда на месте. Надежность при выходе из обороны в атаку. Футболист должен иметь свое «я». Должен проявлять лидерские качества. Это не каждому дано», — рассказал тренер в видеоматериале, опубликованном на YouTube-канале ЦСКА.

Саша Зделар перешел в ЦСК 28 июля 2022 года из сербского клуба «Партизан». Сумма трансфера составила 500 тысяч евро, при этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 27-летнего хавбека в 3,5 миллиона евро. Соглашение Зделара с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2025 года.