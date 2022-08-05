Пекин, 5 августа, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Китайская компания Level Infinite опубликовала два ролика с демонстрацией игрового процесса своей будущей игры Tower of Fantasy. Информация об этом появилась 5 августа на странице проекта в Twitter.

В роликах показали боевую систему, локации и рассказали о системе формирования команд для сражения с боссами. Глобальный релиз игры на PC и мобильных устройствах состоится 11 августа 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Напомним, что Tower of Fantasy — это многопользовательская ролевая игра. Она стала доступна в Китае 16 декабря 2021 года.