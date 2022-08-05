Тюмень, 5 августа, 2022, 21:08 — ИА Регнум. В Тюмени на перроне железнодорожного вокзала скончался мужчина. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Pulux11 Скорая помощь

Вызов в скорую помощь поступил в 17:28 (15:32).

«Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-лёгочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось», — сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 2 августа скончался летевший рейсом Абакан-Москва пассажир.