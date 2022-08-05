Пекин, 5 августа, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Китайская студия miHoYo начала закрытое бета-тестирование игры Zenless Zone Zero. Анонс состоялся 5 августа на сайте проекта.

Скриншот с YouTube Genshin Impact

После начала тестирования в сети также появились геймплейные ролики игры. В них можно увидеть способности персонажей, боевую систему, и фрагменты из прохождение сюжетных миссий.

Напомним, что студия miHoYo является создателем популярной игры Genshin Impact. Оценка проекта на Metacritic составляет 84 балла из 100.