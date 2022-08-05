Рига, , 21:05 — REGNUM

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

Формат перевода учеников в школах Латвии на дистанционное обучение в случае роста заболеваемости коронавирусом в стране правительством даже не рассматривается. Об этом в интервью гостелевидению LTV заявила министр образования Анита Муйжниеце.

«В плане ограничений из-за Covid-19 мы еще в прошлом учебном году прекрасно показали, что школы в большинстве своем способны работать очно. Сейчас не идет речи ни о каких ограничениях», — подчеркнула министр.

Она добавила, что тестирование школьников показало, что нет таких серьезных вспышек инфекции, которые требуют кардинального вмешательства министерства. Поэтому и не ожидается возврата к режиму дистанционного обучения, который действовал в школах в 2020–2021 годах.

В Центре профилактики и контроля заболеваний Латвии ранее прогнозировали, что массовый масочный режим осенью 2022 года, невзирая на продолжающийся рост заболеваемости, может не потребоваться, так как число тяжелобольных пациентов среди заболевших коронавирусом крайне невелико, а число смертей еще меньше.