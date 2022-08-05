Рим, 5 августа, 2022, 21:03 — ИА Регнум. По уточненным данным за июнь 2022 года, объем промышленного производства в Италии за месяц сократился на 2,1%, сообщили 5 августа в национальной службе статистики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Заметнее всего сократился объем производства транспортных средств (6,5%), вырос — объем производства энергии (1,9%).

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года снижение общего объема производства составило 1,1%.