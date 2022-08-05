Рим, 5 августа, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Газовые хранилища Италии к настоящему времени заполнены на 74%, сообщил 5 августа министр по вопросам экологической трансформации экономики Роберто Чинголани.

Rian.com.ua Газовый вентиль

К началу зимнего сезона удастся выполнить план по заполнению хранилищ на 90%, убежден министр.

Ранее власти страны заявили, что за счет новых контрактов со странами Ближнего Востока и Северной Африки «зависимость» Италии от российского газа сократилась с 40% до 25%.