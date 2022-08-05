Токио, 5 августа, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Студия Inti Creates анонсировала экшн-игру Grim Guardians: Demon Purge, в которой игрокам предложат управлять сестрами-охотницами на демонов, обладающими уникальными способностями и снаряжением. Об этом 5 августа сообщает портал Gematsu.

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Игра будет представлять собой «пиксельный» платформер и сайд-скроллер (платформер — игра в которой персонажу для завершения уровня нужно передвигаться по платформам, сайд-скроллер — игра, в которой геймер наблюдает за игровым процессом через боковую виртуальную камеру). Inti Creates планирует показать Grim Guardians: Demon Purge на выставке инди-игр BitSummit X-Roads, которая пройдёт в Киото (Япония) 6 и 7 августа 2022 года. Разработчики выложили в Сеть скриншоты и трейлер с демонстрацией игрового процесса.

Для справки: ранее Inti Creates выпустила игру Azure Striker Gunvolt. Геймеры также знают её по серии рельсовых шутеров (такие экшн-игры часто выходят на игровых автоматах и консолях, персонаж в них ограничен экраном, точка обзора следует по определённому маршруту) Gal*Gun.