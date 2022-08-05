Рига, , 20:55 — REGNUM

Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги Kalnroze

Правоохранительные органы Латвии проявят нулевую терпимость к тем, кто постарается помешать демонтажу памятника Освободителям Риги. Об этом в эфире Латвийского гостелевидения LTV заявил министр внутренних дел Кристап Эклонс.

Службы безопасности и правоохранительные органы страны, по его словам, готовятся к различным сценариям, которые могут возникнуть в процессе сноса памятника: «Мы готовимся к тому, что все пройдет с пониманием ситуации и по имя нашего общего будущего, с видением того, почему все это нужно сделать. Но мы, конечно, готовимся и к тому, что будут недовольные, будут и те, кто попытается как-то повлиять на этот процесс или сорвать его».

Министр подчеркнул, что с такими лицами «обращение будет очень нетолерантное», потому что «общая угроза в стране сейчас слишком высока из-за теперешней геополитической ситуации, чтобы можно было позволять какие-то волнения». Эклонс также напомнил, что решения о судьбе памятника приняты на уровне главного законодательного органа страны — парламента, так что он убежден, что нет причин их оспаривать или противиться их выполнению.

Демонтаж памятника советским воинам в парке Победы в Риге планируется начать в августе 2022 года, чтобы завершить этот процесс до 15 ноября.