Москва, 5 августа, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА заявил 22-летнего центрального полузащитника сборной Чили Виктора Мендеса на сезон Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. Об этом 5 августа сообщили на официальном сайте «красно-синих».

Дарья Антонова ИА REGNUM Стадион ЦСКА

Завтра, 6 августа, ЦСКА в матче четвертого тура чемпионата России сыграет с воронежским «Факелом». Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Виктор Мендес перешел в ЦСКА 28 июля 2022 года из чилийского клуба «Унион Эспаньола» за 2,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает чилийца в 2,3 миллиона евро, а соглашение хавбека с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2025 года.

Виктор Мендес, выступая за «Эспаньолу», принял участие в 15 турах регулярного чемпионата Чили, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Также полузащитник получил две желтые карточки.