Париж, , 21:14 — REGNUM Комментарий украинского президента Владимира Зеленского по поводу доклада о преступлениях украинских боевиков возмутил читателей западной прессы.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, читатели Le Figaro, увидев, как Зеленский отреагировал на информацию о гибели мирных жителей от ракетных ударов ВСУ (он сказал, что «нельзя ставить на одну доску агрессора и жертву»), высказали мнение, что он вовсе не похож на того, кто хочет мира.

Его не пугают факты, о том, что «страдает его народ», и его, очевидно, не волнует, что «Европа неизбежно будет страдать».

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