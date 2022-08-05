Франкфурт-на-Майне, Германия, 5 августа, 2022, 20:44 — ИА Регнум. 5 августа во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» футбольный клуб «Айнтрахт» в матче первого тура нового сезона немецкой Бундеслиги 2022/23 встретится с мюнхенской «Баварией». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

Ru.wikipedia.org Эмблема футбольного клуба «Бавария»

Стартовые составы команд:

«Айнтрахт»: Кевин Трапп, Эван Н'Дика, Тута, Альмами Туре, Джибриль Соу, Себастиан Роде, Филип Костич, Йеспер Линдстрем, Ансгар Кнауфф, Марио Гетце, Рафаэль Борре.

«Бавария»: Мануэль Нойер, Дайо Упамекано, Бенжамен Павар, Люка Эрнандес, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Марсель Забитцер, Серж Гнабри, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Садио Мане.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином. Ассистенты главного судьи — Кристиан Диц и Эдуард Байтингер.