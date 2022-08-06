Москва, , 07:50 — REGNUM Дежурными силами зенитного ракетного полка, дислоцируемого на архипелаге Новая Земля и входящего в состав объединения Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота (СФ), проведена тренировка по противовоздушной обороне в Арктике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

«К мероприятию боевой подготовки привлекались силы дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 в рамках проверки несения боевого дежурства. Зенитчики отработали разведку, идентификацию, сопровождение целей и по итогам занятия показали высокий уровень профессиональной подготовки», — указано в сообщении.

В качестве условного противника выступили четыре корабельных истребителя МиГ-29К отдельного корабельного истребительного полка армии ВВС и ПВО СФ.

С-400 «Триумф» — российскийзенитный ракетный комплекс, зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение в 2007 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 14 июля прошла тренировка дежурных сил по ПВО с участием расчетов зенитно-ракетных комплексов С-400.

Читайте также: В Белоруссии прошла тренировка ПВО с участием комплексов С-400