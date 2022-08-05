Саранск, 5 августа, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Депутаты Госсобрания Мордовии внесли изменения в бюджет региона, увеличив доходы, в результате бюджет стал профицитным. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Picserver.org Бюджет

За счет безвозмездных поступлений, налоговых и неналоговых доходов предложено увеличить объем доходов бюджета в 2022 году на 18,2 млрд. рублей. 16 млрд рублей составил объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета, 2,2 млрд рублей — дополнительное поступление собственных доходов.

При этом планируется увеличить расходы на оплату труда работников государственных и муниципальных учреждений; меры социальной поддержки; подготовку учреждений к осенне-зимнему периоду; поддержку отрасли спорта; обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; софинансирование строительства мусоросортировочного комплекса; обеспечение функционирования системы «Безопасный город» и другие цели. Это произойдет за счет увеличения собственных доходов.

С учетом внесенных изменений доходы республиканского бюджета прогнозируются в размере 66,122 млрд рублей, расходы — 52,78 млрд рублей, профицит составит 13,342 млрд рублей или 20,2% от доходной части. Профицит республиканского бюджета планируется направить на сокращение госдолга республики.

Напомним, бюджет Мордовии был утвержден по доходам в размере 47,891 млрд рублей, расходам — 50,451 млрд рублей, ожидаемый дефицит — 2,56 млрд рублей или 5,1% от расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля текущего года государственный долг Мордовии составляет 49,803 млрд рублей. Сумма бюджетных кредитов, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, составляет 46,453 млрд рублей. Объем банковских заимствований составляет 3,35 млрд рублей.