5 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 21:14 — REGNUM Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков. Защита баскетболистки пообещала обжаловать приговор.

Флаги США и России © ИА REGNUM

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Грайнер была задержана в феврале 2022 года в московском аэропорту Шереметьево, у нее в багаже были найдены картриджи для вейпа, в которых содержалось масло каннабиса.

«Сегодня гражданка Америки Бриттни Грайнер была приговорена к тюремному заключению. Это еще одно напоминание о том, что мир уже знал, Россия незаконно удерживает Бриттни. Это недопустимо, и я призываю Россию отпустить ее немедленно, чтобы она могла быть со своей женой, близкими людьми, друзьями и товарищами по команде», — заявил американский президент Джо Байден. Администрация Белого дома предлагает обменяться осужденными и выдать России Виктора Бута, который был приговорен к 25 годам лишения свободы за незаконную торговлю оружием. Тем временем сама баскетболистка рассказала, что не хочет быть политической пешкой, которую будут просто использовать.

Некоторые пользователи считают обвинение абсурдным, потому что количество каннабиса, который содержался в жидкости для вейпа, было незначительно. Среди пользователей есть те, кто считает обвинение неуважением прав человека российским судом, потому что в ее штате употребление марихуаны разрешено.

«Это ужасно, у нее было меньше унции (28 грамм) медицинского масла каннабиса, и это законно там, откуда она приехала. И она положила его случайно. Девять лет, это смешно!» — прокомментировала @emo_tofu.

Многие пользователи согласились с тем, что баскетболистку нужно было приговорить к лишению свободы, поскольку она знала о том, что каннабис в России запрещен. Они уверены, что спортсменка сама виновата в том, что сейчас находится в такой ситуации.

«Это не смешно. Это их закон. Это обычное британское и американское чувство, будто дозволено всё. Дальше вы будете спрашивать, почему заседание было проведено не на английском», — написал @cloudnativeguru.

«Мне не сильно хочется это говорить, но если ты едешь в другую страну, где твой наркотик или лекарство является запрещенным, тогда ты сам ответственен за то, чтобы перепроверить всё дважды», — отметил @PiruyaUk.

В комментариях отметили, что каждому, кто приезжает в другую страну, необходимо уважать законы этой страны, и не стоит думать, что если вы из Америки или Европы, то ваши законы и мнения стоят превыше всего.

«Не надо приезжать в другие страны и думать, что ваши законы работают везде. Они поступают так, как сами того хотят. Как бы ужасно это ни казалось, ответственность за то, что она перевозит, лежит на ней», — напомнил @MustardSports.

«Я курю травку, и я считаю, что ее употребление необходимо декриминализовать везде. Но если в государстве или в каком-то штате есть закон, который запрещает ее употребление, значит, ее нельзя употреблять. Она знала об этом, и она всё равно это сделала. Теперь ее карьера окончена просто потому, что ей не захотелось поступать по закону», — считает @GMjoseph23.

Бриттни Грайнер УГМК

Ряд комментаторов напомнили, что российских спортсменов отстраняли от участия в Олимпийских играх за то, что допинг спонсировался чуть ли не на государственном уровне. Некоторые из них обвинили Россию в двойных стандартах.

«Да, это страна, в которой правительство финансировало допинговые программы для спортсменов, которые сейчас даже не могут соревноваться под своим флагом. Они увидели Бриттани Грайнер с несколькими граммами марихуаны и решили, что это переходит все границы», — отметил @RanvilleTyler.

Часть комментаторов уверены, что спортсменку не используют как политическую пешку, как минимум в России, но американские политики делают всё возможное, чтобы она ей стала.

«Бриттни Грайнер не политический заключенный. Она просто человек, который совершил преступление не в своей стране, и теперь с ней разбирается судебная система. Она не заслуживает особого отношения, это будет просто проявлением лицемерия», — считает @DB_USMC2009.

«Бриттни Грайнер в тюрьме, потому что она нарушила закон, и это не наша работа доставить ее домой в ущерб нашим национальным интересам и безопасности», — согласился @NickAdamsinUSA.

Некоторые пользователи предложили обратить внимание на судебную систему США, которая намного более жестокая, чем в России.

«Если вы думаете, что приговор Бритти Грайнер в России слишком жестокий, тогда подождите, пока вам кто-то расскажет о тюремной системе в США», — предложил @DanPriceSeattle.