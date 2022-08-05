Тель-Авив, Израиль, 5 августа 2022, 20:34 — REGNUM Из резерва призваны в армию Израиля 25 тысяч человек, сообщили 5 августа в пресс-службе израильского минобороны.
Отмечается, что решение это принято в «оперативных целях». Соответствующий приказ утверждён израильским министром обороны Бени Ганцем.
Ранее ИА REGNUM сообщало о начале 5 августа операции «Рассвет» израильскими военными, которые наносят удары по объектам вооружённых формирований в секторе Газа (Палестина).
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