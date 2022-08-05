Тель-Авив, Израиль, 5 августа, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Из резерва призваны в армию Израиля 25 тысяч человек, сообщили 5 августа в пресс-службе израильского минобороны.

Israel Defense Forces Бенни Ганц

Отмечается, что решение это принято в «оперативных целях». Соответствующий приказ утверждён израильским министром обороны Бени Ганцем.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале 5 августа операции «Рассвет» израильскими военными, которые наносят удары по объектам вооружённых формирований в секторе Газа (Палестина).