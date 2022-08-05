Элиста, , 20:28 — REGNUM Прокуратура обязала министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии принять меры по консервации долгостроя. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Долгострой

Объект незавершенного строительства, рассчитанные на 40 квартир, расположен в 3-м микрорайоне Элисты. Он находится на балансе минстроя Калмыкии. И до настоящего времени мер к консервации названного объекта не принято.

Дом расположен в черте города, между корпусами жилого дома, имеет с жилыми корпусами общую кровлю. Нежилая часть здания заброшена, люди имеют свободный доступ туда. Такая ситуация создаёт угрозу жизни и здоровью граждан, а также детей.

«Прокуратура республики внесла представление на имя министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия с требованием принять меры к надлежащему содержанию объекта незавершенного строительства», — уточнили в ведомстве.