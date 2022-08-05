Уфа, 5 августа, 2022, 20:27 — ИА Регнум. «Уфа» 5 августа объявила о подписании однолетнего контракта с 25-летним украинским фланговым защитником «Десны» Александром Масаловым. Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Зенит» и ФК «Уфа»

Ранее Александр Масалов выступал за детские и юношеские сборные Украины U16−19. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает защитника в 200 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Александр Масалов, выступая за «Десну», принял участие в семи матчах за украинский клуб во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле украинский защитник провел 273 минуты.