5 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 21:13 — REGNUM Новость о том, что Химкинский городской суд (Московская область) приговорил к девяти годам колонии американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, признанную виновной в контрабанде и хранении наркотиков, вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

Гринер честно признала, что совершила «ошибку», когда в феврале этого года привезла в московский аэропорт картриджи для вейпа, содержащие масла конопли.

При этом многие американцы не согласились с заявлением Госдепартамент США о том, что спортсменка якобы была «несправедливо задержана».

«Всё это результат ее решения игнорировать закон, этого можно было избежать на 100%. Она играла в России 7 лет, ее арестовали, когда она приехала на 8-й сезон. Иностранным игрокам дают рекомендации по законам, чтобы помочь им избежать проблем. Мне жаль, что она проходит через это и ей грозит десятилетие тюрьмы, но я также признаю, что она сама виновата и несет 100% ответственность за свои неприятности», — пишет jakethepit.

«Зачем жалеть ее? Ваши поступки имеют последствия — этому я учил своих детей с двух лет», — отвечает laoghaire.

«Любой путешественник, нарушающий законы посещаемой страны, идет на огромный и ненужный риск, как на собственном опыте убедилась эта баскетболистка. Ей повезло, что она спортивная знаменитость, потому что ее шансы на освобождение в результате обмена заключенными довольно высоки. У большинства людей, попавших в такую ситуацию по собственной вине, нет никого, кроме ближайших родственников, кто мог бы заступиться за них», — указывает retiredcanadianlawyer289.

«Если бы она сделала это в Индонезии, выбор был бы сделан в пользу пожизненного заключения без права досрочного освобождения. Девять австралийцев были пойманы. Двое были казнены через расстрел. Остальные, в основном в возрасте 20-30 лет, умрут в индонезийских тюрьмах», — вспоминает aag.

«Каждый день сотни американских агентов находятся в чужих странах, рискуя своей жизнью. Если кто-то из них попадает в плен, о них тихо забывает наш Госдепартамент. Грайнер не заслуживает никакого особого отношения», — считает hazardms.

«И в отличие от Грайнер, американские агенты делали что-то полезное. Если Грайнер действительно нуждалась в травке по медицинским показаниям, она могла бы не ехать в Россию. В отличие от Америки, где полицию очерняют, а законы игнорируют, в России законы действительно соблюдаются», — верит Eadred.

Бриттни Грайнер УГМК

«Госдепартамент США классифицировал Грайнер как «несправедливо задержанную». Она путешествовала в другую страну и нарушила закон. Она была задержана. Госдепартаменту как ведомству, очевидно, нужно вернуться в школу», — критикует 13f82d.

«Ни один либерал не может быть задержан за любое преступление. Это единственный закон нашего госдепа», — отвечает jbt433.

«Трудно испытывать сострадание к ней из-за ее пренебрежения к американскому флагу и людям, которые боролись за то, чтобы Америка стала свободной страной. Она ненавидит флаг, американскую полицию и ветеранов, она нарушила закон в стране, которая исполняет свои законы!» — восклицает Conservative5 610 141.

«Она не ценит эту потрясающую страну, вот в чем проблема. Она признала себя виновной и виновна в нарушении законов другой страны, она их тоже не уважает. И мы еще хотим обменять торговца оружием на нее — это возмутительно. Она должна отсидеть свой срок. Она совершила преступление. Точка», — категоричен skitz.

Напомним, что Вашингтон предложил обменять Грайнер на осуждённого в США российского гражданина Виктора Бута, правда, ещё России предлагается передать Штатам шпиона Пола Уилана.

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