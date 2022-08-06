Мурманск, , 07:49 — REGNUM Выпускники высших учебных заведений МЧС России, пополнив ряды МЧС по Мурманской области, знакомятся с работой подразделений в Заполярном ведомстве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Мурманской области.

МЧС России Silovik.net

Ежегодно из высших учебных заведений МЧС России выпускаются специалисты различного профиля. После получения диплома о высшем образовании и звания лейтенанта внутренней службы новоиспечённые специалисты становятся сотрудниками чрезвычайного ведомства во всех федеральных округах Российской Федерации.

На второй день знакомства выпускникам представили работу дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях с организационными особенностями повседневной деятельности ведомства. Также в рамках экскурсии новобранцы посетили пожарно-спасательные части и часовню Святого Георгия Победоносца. Помимо этого, новые сотрудники успешно сдали контрольные нормативы по пожарно-строевой подготовке.

Следующий день ознаменовался знакомством с повседневной деятельностью Центра государственной инспекции по маломерным судам ведомства и Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра. Выпускникам представили имеющуюся на вооружении технику, а также провели экскурсию по акватории Кольского залива.

В рамках заключительного дня сборов по знакомству с Заполярным ведомством было проведено итоговое совещание. На нём были зачитаны доклады о результатах профессиональной подготовки вновь прибывших сотрудников, озвучены дальнейшие действия по адаптации и введению их в должность.

Как сообщало ИА REGNUM, в федеральном законодательстве кадровое обеспечение Арктической зоны Российской Федерации выделено в качестве одного из приоритетных факторов социально-экономического развития арктических регионов.

Читайте также: В Мурманске обсудят развитие кадровой политики в Арктике