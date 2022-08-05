Сочи, Краснодарский край, , 20:18 — REGNUM Лидеры Турции и России достигли договорённостей о постепенном переходе на взаиморасчёты в рублях при поставках газа. Об этом 5 августа заявил вице-премьер Александр Новак журналистам по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частичные поставки газа и оплату в рублях. Мы говорим о переходе на национальные валюты постепенном — на первом этапе часть поставок будет оплачиваться уже в российских рублях», — заявил Новак.

Он также отметил, что достигнуты соглашения для облегчения расчётов бизнеса и туристов.

«Сегодня мы выполняем ту задачу, которые поставили президенты, по выходу на торговый оборот, достижение в размере 100 млрд долларов, по упрощению тех процедур, которые позволяют бизнесу общаться и развивать отношения между нашими странами», — продолжил он.