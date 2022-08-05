Санкт-Петербург, , 20:16 — REGNUM 18-летний бразильский центральный защитник «Коринтианса» Роберт Ренан может продолжить карьеру в России. Как сообщает бразильское издание Yahoo, в подписании футболиста заинтересован санкт-петербургский «Зенит».

Зенит Fc-zenit.ru

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 18-летнего бразильца в 2 миллиона евро. В текущем сезоне Роберт Ренан принял участие в девяти матчах за «Коринтианс» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

В текущее летнее трансферное окно состав «сине-бело-голубых» пополнили Зелимхан Бакаев (из «Спартака» на правах свободного агента), Матео Кассьерра (из «Сочи» за 4,5 миллиона евро), Родриган (из «Сочи» за 3,5 миллиона евро), Густаво Мантуан и Иван (оба — из «Коринтианса» на правах аренды).