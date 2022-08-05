5 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 21:14 — REGNUM К 75-летию Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева было создано новое выставочное пространство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Перед посещение выставки «Архитектурные детали и надгробия конца XIV–XVIII веков» Василий Иванов © ИА REGNUM

Новый открытый фонд начал свою работу с выставки «Архитектурные детали и надгробия конца XIV–XVIII веков». Здесь представлено собрание памятников из белого камня. Экспозицию формируют архитектурные детали 1420-х гг., входившие в состав общего ансамбля Спасского собора Андроникова монастыря. Это древнейший храм Москвы, дошедший до наших дней.

Новый открытый фонд Музея имени Андрея Рублева Василий Иванов © ИА REGNUM

Фрагменты надгробий XVII века Василий Иванов © ИА REGNUM

Саркофаг княжны Прасковьи Никитичны Шаховской 1743 г. Василий Иванов © ИА REGNUM

Изножье надгробной плиты дворянина Андрея Барднишлева Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставочное пространство Василий Иванов © ИА REGNUM

Фрагмент саркофагообразного надгробия XVIII век Василий Иванов © ИА REGNUM

Архитектурная деталь первой трети XVIII века Василий Иванов © ИА REGNUM

Отдельным блоком выставлены уникальные надгробия XV–XVIII вв., изначально находившиеся на территории московских некрополей Андроникова монастыря и Храма Сергия Радонежского в Рогожской слободе. Саркофаги, плиты, закладные надгробия, кресты предоставили исключительную возможность для исследования развития орнаментальных традиций и особенностей декоративной резьбы. Многие надгробия принадлежат представителям древних боярских и княжеских родов: Головиным, Вельяминовым, Загряжским, Шаховским. Исторические источники, высеченные в камне, согласно научной терминологии, принято называть «лапидариями» от латинского lapis — камень.

Закладное надгробие XVIII века Василий Иванов © ИА REGNUM

Фрагмент надгробной плиты, первая половина XVI века Василий Иванов © ИА REGNUM Надгробная плита Евстафия Ивановича Милюкова 1668 г. Василий Иванов © ИА REGNUM

Фрагмент надгробия с резьбой Василий Иванов © ИА REGNUM

Фрагменты надгробного креста Василий Иванов © ИА REGNUM

Фрагмент полуколонки XVII–XVIII вв Василий Иванов © ИА REGNUM

Надгробный крест Мавры Борисовны Окуловой XVI–XVII вв. Василий Иванов © ИА REGNUM

Фрагмент саркофага князя Никиты Андреевича Шаховского 1747 г. Василий Иванов © ИА REGNUM

Надгробная плита Марфы Ивановны Головиной 1654 г. Василий Иванов © ИА REGNUM Фрагмент саркофага княжны Прасковьи Никитичны Шаховской 1743 г. Василий Иванов © ИА REGNUM

На открытии выставки Архитектурные детали и надгробия XIV–XVIII вв. Василий Иванов © ИА REGNUM

Фонд оборудован современной системой хранения экспонатов. Каменные блоки закреплены индивидуальными телескопическими кронштейнами, рассчитанными на большие нагрузки. Вся система подвесов и хранения была разработана специально для фонда.

Куратор выставки Светлана Гаркуша Василий Иванов © ИА REGNUM

Элементы архитектурного ансамбля Спасского собора Василий Иванов © ИА REGNUM

Кураторская экскурсия Василий Иванов © ИА REGNUM

Реставрационная группа смогла собрать разрозненные детали поврежденных саркофагов в единый комплекс. Тщательная работа реставраторов позволила воссоздать приближённые варианты изначального облика экспонируемых надгробных камней.