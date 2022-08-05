Василий Иванов, 5 августа 2022, 21:14 — REGNUM К 75-летию Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева было создано новое выставочное пространство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Перед посещение выставки «Архитектурные детали и надгробия конца XIV–XVIII веков»
Перед посещение выставки «Архитектурные детали и надгробия конца XIV–XVIII веков»
Василий Иванов © ИА REGNUM

Новый открытый фонд начал свою работу с выставки «Архитектурные детали и надгробия конца XIV–XVIII веков». Здесь представлено собрание памятников из белого камня. Экспозицию формируют архитектурные детали 1420-х гг., входившие в состав общего ансамбля Спасского собора Андроникова монастыря. Это древнейший храм Москвы, дошедший до наших дней.

Новый открытый фонд Музея имени Андрея Рублева
Новый открытый фонд Музея имени Андрея Рублева
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фрагменты надгробий XVII века
Фрагменты надгробий XVII века
Василий Иванов © ИА REGNUM
Саркофаг княжны Прасковьи Никитичны Шаховской 1743 г.
Саркофаг княжны Прасковьи Никитичны Шаховской 1743 г.
Василий Иванов © ИА REGNUM
Изножье надгробной плиты дворянина Андрея Барднишлева
Изножье надгробной плиты дворянина Андрея Барднишлева
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставочное пространство
Выставочное пространство
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фрагмент саркофагообразного надгробия XVIII век
Фрагмент саркофагообразного надгробия XVIII век
Василий Иванов © ИА REGNUM
Архитектурная деталь первой трети XVIII века
Архитектурная деталь первой трети XVIII века
Василий Иванов © ИА REGNUM

Отдельным блоком выставлены уникальные надгробия XV–XVIII вв., изначально находившиеся на территории московских некрополей Андроникова монастыря и Храма Сергия Радонежского в Рогожской слободе. Саркофаги, плиты, закладные надгробия, кресты предоставили исключительную возможность для исследования развития орнаментальных традиций и особенностей декоративной резьбы. Многие надгробия принадлежат представителям древних боярских и княжеских родов: Головиным, Вельяминовым, Загряжским, Шаховским. Исторические источники, высеченные в камне, согласно научной терминологии, принято называть «лапидариями» от латинского lapis — камень.

Закладное надгробие XVIII века
Закладное надгробие XVIII века
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фрагмент надгробной плиты, первая половина XVI века
Надгробная плита Евстафия Ивановича Милюкова 1668 г.
Фрагмент надгробной плиты, первая половина XVI века
Василий Иванов © ИА REGNUM
Надгробная плита Евстафия Ивановича Милюкова 1668 г.
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фрагмент надгробия с резьбой
Фрагмент надгробия с резьбой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фрагменты надгробного креста
Фрагменты надгробного креста
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фрагмент полуколонки XVII–XVIII вв
Фрагмент полуколонки XVII–XVIII вв
Василий Иванов © ИА REGNUM
Надгробный крест Мавры Борисовны Окуловой XVI–XVII вв.
Надгробный крест Мавры Борисовны Окуловой XVI–XVII вв.
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фрагмент саркофага князя Никиты Андреевича Шаховского 1747 г.
Фрагмент саркофага князя Никиты Андреевича Шаховского 1747 г.
Василий Иванов © ИА REGNUM
Надгробная плита Марфы Ивановны Головиной 1654 г.
Фрагмент саркофага княжны Прасковьи Никитичны Шаховской 1743 г.
Надгробная плита Марфы Ивановны Головиной 1654 г.
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фрагмент саркофага княжны Прасковьи Никитичны Шаховской 1743 г.
Василий Иванов © ИА REGNUM
На открытии выставки Архитектурные детали и надгробия XIV–XVIII вв.
На открытии выставки Архитектурные детали и надгробия XIV–XVIII вв.
Василий Иванов © ИА REGNUM

Фонд оборудован современной системой хранения экспонатов. Каменные блоки закреплены индивидуальными телескопическими кронштейнами, рассчитанными на большие нагрузки. Вся система подвесов и хранения была разработана специально для фонда.

Куратор выставки Светлана Гаркуша
Куратор выставки Светлана Гаркуша
Василий Иванов © ИА REGNUM
Элементы архитектурного ансамбля Спасского собора
Элементы архитектурного ансамбля Спасского собора
Василий Иванов © ИА REGNUM
Кураторская экскурсия
Кураторская экскурсия
Василий Иванов © ИА REGNUM

Реставрационная группа смогла собрать разрозненные детали поврежденных саркофагов в единый комплекс. Тщательная работа реставраторов позволила воссоздать приближённые варианты изначального облика экспонируемых надгробных камней.