Москва, , 20:20 — REGNUM Очередной «стоп-лист» из 62 фамилий канадских граждан опубликован 5 августа пресс-службой МИД РФ. Персональные санкции вводятся в отношении представителей власти, крупного бизнеса.

МИД России © ИА REGNUM

В первой строчке указан католический священник, главный редактор журнала Convivium Рэймонд де Суза.

Российское ведомство пояснило, что ввело персональные санкции в ответ на канадские санкции от 27 июня и 7 июля, затронувшие и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В комментарии к «стоп-листу» МИД России отметил, что режим канадского премьер-министра Джастина Трюдо проявляет «особо враждебный характер действий».

Оттава пытается своими антироссийскими шагами «оскорбить не только многонациональный и многоконфессиональный народ России, но и православных верующих во всём мире», в том числе в самой Канаде. Ответные меры Москвы будут продолжены.

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