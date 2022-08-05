Ростов-на-Дону, 5 августа, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Суд вынес приговор адвокату Адвокатской палаты Ростовской области, обвиняемому в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 5 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что в январе 2022 года к адвокату обратился житель Ростова-на-Дону, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. Правозащитник склонил мужчину к передаче ему 170 тыс. рублей якобы для передачи сотрудникам правоохранительных органов для решения вопроса о не привлечении злоумышленника к уголовной ответственности. Однако деньги адвокат намеревался потратить на свои нужды.

Адвокат был заключён под стражу. В содеянном он сознался.

Суд назначил ему один год и один месяц колонии-поселения.

Приговор в законную силу пока не вступил.