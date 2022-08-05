Сочи, Краснодарский край, , 20:01 — REGNUM Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи завершилась. Переговоры продолжались четыре с лишним часа.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

Встреча на территории санатория «Русь» началась в 15:21 мск. Обсуждались тема вывоза зерна с Украины, торговые отношения России и Турции, энергетические поставки, ситуация в Сирии, урегулирование в Нагорном Карабахе.

Добавим, что главы государств не обещали провести итоговой пресс-конференции: у них очень плотный график дальнейшей работы. Это была вторая за последние 17 дней встреча Путина и Эрдогана.

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