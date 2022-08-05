Москва, , 19:59 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут большие потери под Донецком. Об этом 5 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, силы Народной милиции ДНР уступают киевским войскам в численности, но превосходят их в огневой мощи.

«Наши подразделения по количеству живой силы наступают в меньшинстве. Но за счёт превосходства в огневой мощи мы наносим колоссальный урон противнику и каждый день продвигаемся. Мы прорвали в нескольких местах оборону ВСУ, которая строилась 8 лет и движемся дальше», — сказал Безсонов.

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