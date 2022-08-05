Тюмень, , 19:56 — REGNUM Тюменская область получила из федерального бюджета более 81 млн рублей из федерального бюджета за достижение целевых показателей. Деньги будут распределены между 26 муниципалитетами для поощрения чиновников. Соответствующее постановление подписано губернатором Тюменской области Александром Моором.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Чиновники Тюмени получат в целом 17,7 млн рублей, Тюменского района — семь миллионов рублей, Тобольска — четыре миллиона рублей.

Муниципалитеты Сладковский, Ялуторовский, Ишим получат 1,4 млн, 1,5 млн, 1,7 млн рублей соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле тюменским главам муниципалитетов и депутатам повысили оклады впервые с 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Тюменской области собираются повысить оклады мэрам и депутатам