Тюмень, 5 августа, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Тюменская область получила из федерального бюджета более 81 млн рублей из федерального бюджета за достижение целевых показателей. Деньги будут распределены между 26 муниципалитетами для поощрения чиновников. Соответствующее постановление подписано губернатором Тюменской области Александром Моором.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Чиновники Тюмени получат в целом 17,7 млн рублей, Тюменского района — семь миллионов рублей, Тобольска — четыре миллиона рублей.

Муниципалитеты Сладковский, Ялуторовский, Ишим получат 1,4 млн, 1,5 млн, 1,7 млн рублей соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле тюменским главам муниципалитетов и депутатам повысили оклады впервые с 2019 года.