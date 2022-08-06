Москва, 6 августа, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В августе 2022 года стартует пилотный проект «Общественный инспектор по охране окружающей среды в Арктике». Росприроднадзор начал формирование кадрового резерва общественных инспекторов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«В рамках формирования кадрового резерва арктических волонтеров руководитель Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора Мария Любченко провела рабочую встречу по вопросам привлечения и сопровождения до экзаменов кандидатов в общественные инспекторы Росприроднадзора, проживающих на территории Арктической зоны Красноярского края», — указано в сообщении.

Проектным офисом совместно с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования был разработан образовательный курс на платформе «Арктический волонтер» для получения кандидатами профессиональных знаний об Арктической зоне Российской Федерации, особенностях и основах природоохранного законодательства, правах и задачах общественного инспектора.

В ходе совещания были определены механизмы для проведения информационной компании по набору кандидатов на образовательный курс.

РанееИА REGNUM сообщало, что более 15 тысяч заявок поступило для участия во втором сезоне международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Авторами работ являются дети и подростки из всех регионов России и 17 зарубежных стран.

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