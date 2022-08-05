Москва, , 19:54 — REGNUM Силы Народной милиции ДНР смогли освободить территории в ряде населенных пунктов вблизи Донецка. Об этом 5 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ТОС-1А «Солнцепёк» Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, продвигаться удается за счет активной работы артиллерии, которая уничтожает позиции и личный состав украинских оккупантов.

«Есть успехи на Песках. Пески практически полностью под нашим контролем. Есть успехи на Марьинке — там больше половины населённого пункта под нашим контролем. Есть успехи в районе Авдеевки, Соледара, Артемовска», — сказал Безсонов.

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