Екатеринбург, , 19:53 — REGNUM В России нельзя допустить сокращения расходов бюджета. Об этом 5 августа на совещании с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.

Алексей Текслер Предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

«Сегодня необходима активизация экономической жизни. Нельзя допустить сокращения бюджетных расходов», — сказал чиновник.

Он добавил, что необходимо как минимум сохранять расходы, индексируя их на уровень инфляции. В первую очередь речь идёт о затратах капитального характера.

«Прошу министерство экономического развития нас в этом направлении поддерживать», — отметил Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, Решетников провёл в Екатеринбурге совещание с губернаторами регионов Уральского ФО.