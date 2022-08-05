Москва, 5 августа, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Естественная убыль населения России в июне 2022 года составила 28 744 человека, что в 2,15 раза ниже показателя июня прошлого года. Об этом сообщает 5 августа Росстат.

RitaE Население

Согласно данным ведомства, за месяц в России родились 111 986 младенцев, а умерли 140 730 человек. При этом в годовом выражении рождаемость снизилась на 9,6%, а смертность — на 24,2%.

В целом за январь–июнь 2022 года, по данным Росстата, в стране родилось 635,2 тысячи человек, а умерло — 1 миллион 19 тысяч человек. Естественная убыль населения за полгода составила 383,8 тысяч человек, что на 38,1 тысячи человек, или на 9,03%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.