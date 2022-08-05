Варна, Болгария, 5 августа, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Представители Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при МВД Болгарии провели акцию по закрытию крупнейшего на Балканах предприятия по производству нелицензированных табачных изделий. Об этом 5 августа сообщает БНР.

Fonwall.ru Табак

Подпольная фабрика в Варне на северо-востоке Болгарии выдавали сигареты, сигары и курительные смеси своего производства за продукцию известных латиноамериканских компаний. Сообщается об изъятии товара на общую сумму в $250 тыс.

Ведется следствие. Напомним, в период с 2021 по 2022 гг. в Болгарии была прекращена работа пяти подобных фабрик.