5 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение о том, что украинские военные нанесли очередной удар по территории Запорожской АЭС.

Оксана Переможенко, , 20:07 — REGNUM Украинские военные нанесли очередной удар по территории Запорожской АЭС. Об этом 5 августа сообщил в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что на месте обстрела возник пожар и произошёл обрыв ЛЭП, питающих энергоблоки.

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Произошедшее обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения осудили действия украинских вооруженных сил, указав на то, что так поступают террористы.

«Это чистой воды теракт!» — написал Eshkin Koshkin.

«Обезьяна с гранатой», — отреагировал Сергей Сергеевич.

«Чернобыля им мало, уродам? Всем же конец придет, и Европе. И им уже некуда будет бежать», — отметил Nik.

«Желание организовать ядерную катастрофу налицо…» — отметил Vasil.

«Это что, агония? Это же терроризм в чистом виде! Запустите уже на Банковую «Калибры», чтобы не осталось там камня на камне!..» — не выдержал один из участников обсуждения.

«И главное, у американцев куча спутников, они же всё видят, кто и откуда ведёт огонь. Не реагируют, — значит, сами и наводят», — написала Марина М.

«Какие молодцы. Помогают поскорее отключить ЗАЭС от украинской территории», — с сарказмом отреагировал Alexey K.

«Они натворят дел. Им плевать на людей», — добавила Светлана.

«Ну и где возмущение мирового «цивилизационного» сообщества?» — задалась вопросом Ольга.

Запорожская АЭС Ralf1969

«Похоже, Европа уже и камикадзе стать готова, если на всё это смотрит спокойно. Чем ее так Америка прижала?» — недоумевает Татьяна.

«Тупорылые твари, если бахнет Запорожская АЭС, то прощай, Украина. Не понимают или уже всё равно — сгорел сарай, гори и хата?..» — возмутилась Виктория М.

«Чем дольше идёт спецоперация, тем больше понимаешь её необходимость…» — отреагировала Наталья.

«Государство-террорист. Когда уже Путин «начнёт по-настоящему»?» — не выдержал еще один из комментирующих.

«Значит, уже поняли, что территории не вернуть, — хотят нагадить…» — пишет Alexx.

«Украинскую нацистскую власть необходимо как можно быстрее нейтрализовать, потому что эта выходка показывает, что им совершенно плевать на любой народ. Авария с радиоактивным заражением приведёт к огромному по площади поражению местности», — подытожил Алексей.

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