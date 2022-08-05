Оксана Переможенко, 5 августа 2022, 20:07 — REGNUM Украинские военные нанесли очередной удар по территории Запорожской АЭС. Об этом 5 августа сообщил в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.
Уточняется, что на месте обстрела возник пожар и произошёл обрыв ЛЭП, питающих энергоблоки.
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Произошедшее обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения осудили действия украинских вооруженных сил, указав на то, что так поступают террористы.
«Это чистой воды теракт!» — написал Eshkin Koshkin.
«Обезьяна с гранатой», — отреагировал Сергей Сергеевич.
«Чернобыля им мало, уродам? Всем же конец придет, и Европе. И им уже некуда будет бежать», — отметил Nik.
«Желание организовать ядерную катастрофу налицо…» — отметил Vasil.
«Это что, агония? Это же терроризм в чистом виде! Запустите уже на Банковую «Калибры», чтобы не осталось там камня на камне!..» — не выдержал один из участников обсуждения.
«И главное, у американцев куча спутников, они же всё видят, кто и откуда ведёт огонь. Не реагируют, — значит, сами и наводят», — написала Марина М.
«Какие молодцы. Помогают поскорее отключить ЗАЭС от украинской территории», — с сарказмом отреагировал Alexey K.
«Они натворят дел. Им плевать на людей», — добавила Светлана.
«Ну и где возмущение мирового «цивилизационного» сообщества?» — задалась вопросом Ольга.
«Похоже, Европа уже и камикадзе стать готова, если на всё это смотрит спокойно. Чем ее так Америка прижала?» — недоумевает Татьяна.
«Тупорылые твари, если бахнет Запорожская АЭС, то прощай, Украина. Не понимают или уже всё равно — сгорел сарай, гори и хата?..» — возмутилась Виктория М.
«Чем дольше идёт спецоперация, тем больше понимаешь её необходимость…» — отреагировала Наталья.
«Государство-террорист. Когда уже Путин «начнёт по-настоящему»?» — не выдержал еще один из комментирующих.
«Значит, уже поняли, что территории не вернуть, — хотят нагадить…» — пишет Alexx.
«Украинскую нацистскую власть необходимо как можно быстрее нейтрализовать, потому что эта выходка показывает, что им совершенно плевать на любой народ. Авария с радиоактивным заражением приведёт к огромному по площади поражению местности», — подытожил Алексей.
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