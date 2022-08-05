Ижевск, , 19:41 — REGNUM Центризбирком Удмуртии зарегистрировал главы республики Александра Бречалова кандидатом для участия в выборах главы региона. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, Бречалов выдвигается от партии «Единая Россия».

Также кандидатом зарегистрирован представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Сегал, пенсионер.

Процесс регистрации кандидатов на пост главы Удмуртии завершился.

Таким образом, в выборах главы республики примут участие шесть кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центризбирком Удмуртии зарегистрировал в качестве кандидатов для участия в выборах Вадима Белоусова от «Справедливой России — За правду», Тимура Ягафарова от ЛДПР, Георгия Лещева от «Зеленой альтернативы» и Александра Сырова от КПРФ.

Политтехнолог Сергей Антонов от «Партии возрождения России» ранее снял свою кандидатуру, а Юрий Мишкин от «Коммунистов России» не представил в ЦИК необходимый пакет документов.