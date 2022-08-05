Москва, , 19:36 — REGNUM В июне 2022 года COVID-19 был признан основной причиной смерти 3063 человек в России, что на 85% меньше, чем в июне 2021 года. Соответствующие данные приводит 5 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается также, что ещё в 630 случаях за июнь COVID-19, предположительно, стал основной причиной смерти пациента, но для подтверждения диагноза требуется проведение дополнительных медицинских исследований. В данной категории число умерших снизилось на 81,1% в годовом выражении.

Кроме этого, в 247 случаях COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. Число таких случаев в июне оказалось на 72,5% меньше, чем год назад.

В отдельную группу в статистике выделены пациенты, у которых COVID-19 «являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти». В июне был зафиксирован 1051 такой случай, что на 62% меньше, чем годом ранее.

Напомним, в мае COVID-19 был признан основной причиной смерти 4357 человек, ещё 2692 умерших пациента с коронавирусом были отнесены статистикой в прочие категории