Ижевск, , 19:32 — REGNUM В выходные дни, 6 и 7 августа, в Удмуртии сохранится жаркая погода. Температура воздуха днем составит 26–31°С. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночные часы в субботу и воскресенье температура воздуха составит 10–15°С. В первые рабочие дни следующей недели, 8–9 августа, средняя температура повысится, столбики термометров ночью поднимутся до 12–17°С, а днем — до 27–32°С.

9 августа вероятны небольшие осадки, ночью прогнозируется туман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области ожидается аномально жаркая погода. Днем 6–9 августа температура воздуха поднимется до 30-33°С.

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