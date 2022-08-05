Екатеринбург, , 19:27 — REGNUM В Свердловской области отмечено восстановление спроса населения на ипотечные кредиты. Об этом 5 августа сообщили журналистам в пресс-службе Уральского главного управления Банка России.

Ипотека Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

В июне граждане оформили 2,3 тыс. таких кредитов на общую сумму 6,9 млрд рублей. По объёму это в два раза больше, чем было в мае.

Всего за январь–июнь население взяло около 21 тыс. ипотечных кредитов на 57,3 млрд рублей. По объёму денежной массы это на 31% меньше, чем было в таком же периоде 2021 года.