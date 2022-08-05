Лондон, , 19:42 — REGNUM Преступления украинской армии в докладе Amnesty International изложены верно, заявила 5 августа генсек организации Аньес Калламар в опубликованном заявлении, сообщает Agence France-Presse.

«Окоп» для ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она пояснила, что изложенные в докладе вывода основаны на фактах. Доказательства собраны с соблюдением всех процедур достоверности. По словам Калламар, она «полностью поддерживает» выводы доклада.

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Как ранее сообщало, в докладе Amnesty International, обнародованном накануне, 4 августа, говорится о многочисленных преступлениях украинскиз боевиков в Донбассе и на территории Украины.

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