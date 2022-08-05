Тюмень, , 19:20 — REGNUM В Тюмени 6 и 7 августа пройдут дни памяти атамана Ермака. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Казаки Kazak-dona.com

Это ежегодное мероприятие посвящено историческим вехам Сибирского похода казачьего отряда Ермака. Проходит в деревне Старый Погост в Вагайском районе у холма Ермака.

Среди участников в 2022 году казаки из Сибирского казачьего войска и ещё девяти регионов России.

В ходе дней памяти атамана Ермака состоится совет атаманов Сибирского войскового казачьего общества. А также интерактивная выставка казачьих куреней — площадка «Казачье подворье», выступление творческих коллективов, соревнования по рубке шашкой, фланкировке, метанию ножей — спортивная площадка «Казачья удаль», турнир по киле - «русскому регби», церемония приведения к присяге молодых казаков, крестный ход от походного казачьего лагеря к холму Ермака, казачьи вечерки.

Кульминацией мероприятия станет крестный ход от походного казачьего лагеря к холму Ермака.